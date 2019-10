Venemaal on Norra teatel käimas suurim allveelaevaoperatsioon pärast nõukogude aega

Võttes arvesse laevade võimekusi ja põhjalikke ettevalmistusi, mis käivad, ootab Norra luureteenistus, et osa Vene allveelaevaoperatsioonist kestab 60 päeva või rohkemgi, teatab VG.

Luureteenistus on Norra võime teavitanud, et käimas olev operatsioon on kaugelt suurem ja ulatuslikum kui tavalised õppused, mida Vene põhjalaevastik reeglipäraselt lähipiirkondades läbi viib.

Praeguse hinnangu järgi tahab Venemaa kehtestada omamoodi omandiõiguse suurte merealade üle Atlandi ookeani põhjaosas, kus allveelaevad saavad varjuda suurtesse sügavustesse ning tegutseda vee all nädalaid ja kuid.

Alles mõned päevad tagasi oli Norra kaitseväe juhataja Haakon Bruun-Hanssen Kirkenesis, kus kohtus Vene põhjalaevastiku ülema, viitseadmiral Aleksandr Moissejeviga. Kohal olid ka kahe riigi välisministrid Sergei Lavrov ja Ine Eriksen Søreide, et tähistada 75 aasta möödumist Finnmarki vabastamisest 1944. aastal.

Nüüd selgub, et kui koos tähistati Kirkenesis rahu, oli allveelaevaoperatsioon juba käimas.

Esimene teade allveelaevaõppuse, aga palju väiksema kohta, kui luureteenistus nüüd avastanud on, tuli Vene poolelt laupäeval, päev pärast seda, kui Venemaa kõrged esindajad olid osalenud ametlikul lõunal kuningas Haraldi ja peaminister Erna Solbergiga.

Norra luureteenistuse andmetel osaleb operatsioonis kuni kümme Vene allveelaeva. Alused paiknevad rahvusvahelistes vetes.

Mitmed riigid saadavad oma jälgimislennukid Andøya lennubaasi Norra Nordlandi maakonnas, et täiendada Norra luurelennukeid Orion, mis on lähinädalatel õhus, et jälgida Vene allveelaevade edasisi liikumisi.