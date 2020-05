Venemaal on levinud kuulujutud surmasüstidest ja kiibistamisest koroonatestide kattevarjus

Mjasnikovi sõnul tuleb tal sageli Covid-19-ga seotud müüte purustada, vahendab RBK.

„Väidetavalt käivad politseinikud ja arstid mööda trepikodasid ja teevad kaitsesüste, mis inimesi aeglaselt tapavad. Vaatamata sellele, et see informatsioon on täielik jama, tuli see ümber lükata,” ütles Mjasnikov.

Mjasnikovi sõnul lükkas sellised valeuudised esimesena ümber Dagestani tervishoiuministeerium, hiljem tuli seda teha ka teistes regioonides.

Mjasnikov kinnitas kodanikele, et mööda kortereid keegi ei käi. „Testi läbiviimise vajaduse korral, näiteks kui selgub, et te olete viiruspositiivse inimesega kokku puutunud, hoiatatakse teid selle kohta kindlasti ette,” ütles Mjasnikov.

Venemaa peaprokuratuur on varem teatanud, et sotsiaalmeedias leviv informatsioon elanikkonna kiibistamise kohta ei vasta tõele.

Sotsiaalmeedias on väidetud ka, et koroonaviirus on kunstlikku päritolu ning loodud spetsiaalselt „globaalse maailmakorra” kehtestamiseks ja planeedi elanikkonna hävitamiseks.

