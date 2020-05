Venemaal on kolm arsti haigla aknast alla kukkunud, kaks neist on surnud

Kõik kolm juhtumit, mida uurivad õiguskaitseorganid, on kutsunud esile elava arutelu Vene meedias ja sotsiaalmeedias, vahendab CNN.

Voroneži kiirabiarst Aleksandr Šulepov on tõsises seisundis pärast haigla aknast alla kukkumist laupäeval. Kohalik riiklik televisioon teatas regiooni tervishoiuametnikele viidates, et ta kukkus alla Novousmanskaja haigla teise korruse aknast, kus töötas, ja saab ravi pärast positiivse koroonaviiruse proovi andmist.

Šulepov hospidaliseeriti koroonaviiruse tõttu 22. aprillil, samal päeval, kui ta postitas koos kolleegi Aleksandr Kosjakiniga internetti video, milles öeldakse, et Šulepovit sunniti pärast positiivse proovi andmist edasi töötama.

Kosjakin oli enne seda sotsiaalmeedias kritiseerinud haigla juhtkonda kaitsevahendite puuduse pärast ja politsei kuulas ta väidetava valeuudiste levitamise pärast üle.

Kosjakin kinnitas neid asjaolusid intervjuus CNN-ile.

„[Šulepov] on intensiivravil, nii palju, kui mina tean, tõsises seisundis, viimane kord, kui ma temaga rääkisin, oli 30. aprillil, kui me teineteisega ühendust võtsime,” ütles Kosjakin. „Temaga tundus kõik korras olevat, ta valmistus haiglast vabastamiseks ... ja äkki juhtus see, pole selge, miks ja milleks, on nii palju küsimusi, millele mul ei ole isegi vastuseid,” ütles Kosjakin.

Politsei kommentaari küsimisele ei vastanud.

Novousmanskaja haigla teatas oma avalduses, et Šulepov kõrvaldati vahetusest kohe, kui ta teavitas haigla juhtkonda positiivsest diagnoosist, ja talle pakuti hospidaliseerimist nakkushaiguste osakonnas.

Kolm päeva hiljem taganes Šulepov oma varasematest avaldustest ja ütles, et oli videos Kosjakiniga „emotsioonide meelevallas”. Teises videos esines Šulepov koos Novousmanskaja haigla peaarsti Igor Potaniniga, kes ütles, et tema personalil on kaitsevahendeid piisavalt.

Šulepov on kolmas tervishoiutöötaja Venemaal, kes on viimase kahe nädala jooksul aknast alla kukkunud.

1. mail suri pärast nädalast intensiivravil viibimist Krasnojarski ühe haigla peaarst Jelena Nepomnjaštšaja.