Venemaal nakatus presidendiadministratsiooni töötaja

Lauri Laugen toimetaja RUS

Dmitri Peskov Foto: Mihhail Metsel, TASS

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et koroonaviirusesse on nakatunud ka üks presidendiadministratsiooni töötaja, aga see inimene ei ole olnud kontaktis president Vladimir Putiniga.