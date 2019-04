Venemaal määrati ilmselt esimene karistus uue seaduse järgi Putini solvamise eest internetis

Kohtu veebilehel teatatakse, et protokoll koostati Vene Föderatsiooni administratiivõigusrikkumiste koodeksi paragrahvi 20.1 lõige 3 järgi (võime solvava informatsiooni levitamine internetis). Karistati kedagi J.D. Kartõževit, vahendab BBC venekeelne teenistus.

Kohtu pressiteenistuse teatel pandi õigusrikkumine toime 2019. aasta 31. märtsil, kui Malaja Višera linna elanik jagas internetis „kaht kirjutist sündsusetus vormis informatsiooniga, mis solvab inimväärikust ja ühiskondlikku moraali ning väljendab ilmset lugupidamatust ühiskonna, riigi ja Vene Föderatsioonis riigivõimu teostavate organite vastu”.

Meedias on tähelepanu juhitud audiosalvestusele kohtusaalist, mille pani YouTube’i üles kasutaja nimega Juri Kartõžev, milles on kuulda kohtuotsuse ettelugemist. Sellest järeldub, et Kartõžev avaldas sotsiaalmeediaplatvormis VKontakte kirjutised, milles solvati Venemaa presidenti Vladimir Putinit.

Rahvusvahelise õiguskaitseorganisatsiooni Agora juht Pavel Tšikov märkis oma Telegrami kanalis, et see oli esimene juhtum, kui kasutati seda paragrahvi, mis lisati administratiivõigusrikkumiste koodeksisse alles sel aastal.

Seaduse karistamise kohta „ilmse lugupidamatuse eest riigi vastu” internetis allkirjastas Putin 18. märtsil ja see jõustus kümme päeva hiljem.