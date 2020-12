Venemaal leiti taas rekordarv koroonaviirusega nakatumisi

Täpsemalt tuli ööpäevaga juurde 29 039 uut koroonaviirusega nakatunut, mis ületas varasema rekordnäitaja eilsest, kui teatati 28 782 uuest juhtumist, märkis operatiivstaap täna hommikul.

Olukord on kõige murettekitavam Moskvas, kus uute juhtumite arv jõudis laupäeval esmakordselt pandeemia jooksul pea 8000-ni. Viimase ööpäeva jooksul tuvastati pealinnas siiski mõnevõrra vähem ehk 7512 uut nakatunut, samal ajal kui teises suurlinnas Peterburis tuli juurde 3753 uut nakatunut.

Operatiivstaabi teatel sureb viimasel nädalal iga päev keskmiselt pooltuhat inimest. Täna jäi see arv mõnevõrra siiski väikemaks ja ööpäeva jooksul jättis elu 457 koroonaviirusega nakatunut, millega nende ametlik koguarv kasvas 43 141-ni - seda on 1,75% kõigist ametlikest nakatunutest, keda on tänase seisuga kokku 2 460 770.

Võimud teatasid laupäeval, et alustasid Moskvas massilist riskirühmade vaktsineerimist koroonaviiruse vastu. Vaktsineerimiseks kasutatakse kohalikku Sputnik V vaktsiini, mis on tootja väitel efektiivne 95% juhtudest ega põhjusta ühtki tõsist kõrvaltoimet. Vaktsineerimine on tasuta, ent see ei ole kohustuslik.

Tänavu loodetakse toota kaks miljonit doosi Sputnik V vaktsiini.