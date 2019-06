Venemaal leiti karu-urust muumia. Tegelikult mees aga elas

Terve kuu veetis Tuva elanik Aleksander karu koopas ja hingitses, vahendab uudistekanal MK.

Ta oli metsas, kui karu teda ründas, murdes tema selgroo. Loom lohistas mehe oma urgu ja jättis ta sinna. Jääb saladuseks, kuidas mehel õnnestus sellise vigastusega ellu jääda. Jahimehed leidsid ta tänu koertele, kes nad mehe juurde juhatasid. Ohver nägi välja nagu muumia, kuid ta oli elus. Ta anti kiiresti arstidele üle.

On teada, et mõned karud jätavad lasevad oma saagil n-ö halvaks minna, sest nad armastavad süüa lagunevat korjust. Võib-olla arvas karu, et ta oli oma ohvri juba tapnud.