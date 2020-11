Venemaal lasi ajateenija sõjaväelennuväljal maha kolm teenistuskaaslast

„Sõjaväelane avas esialgsetel andmetel esmaspäeva hommikul tule teenistuskaaslaste pihta lennuvälja administratiivhoone kabinetis. Kuulihaavadesse suri kaks sõjaväelast,” teatas allikas.

Allika sõnul blokeeriti kahtlusalune lennuvälja ühte ruumi ja temaga peetakse läbirääkimisi.

Venemaa lääne sõjaväeringkonna pressiteenistus kinnitas, et ühes sõjaväeosas Voroneži lähedal avas sõjaväelane kella 5 ajal hommikul tule seltsimeeste pihta ja tappis neist kolm.

Pressiteenistuse teatel ründas sõjaväelane korrapidamist kontrollima tulnud ametiisikuid, võttis ohvitserilt relva ja põgenes.

Veel üks allikas ütles Interfaxile, et rünnakus kahtlustatakse 2000. aastal sündinud ajateenijat Anton Makarovit, kes tulistas lennuvälja korrapidajat ja autojuhti, võttis nende teenistusrelvad ja põgenes. On aga tõenäoline, et Makarov varjab end sõjaväeosa territooriumil.

Allikas ütles, et tulistamise ja kolme inimese tapmise põhjus oli reamehe konflikt kontrolliva ohvitseriga.

Allika sõnul tülitses reamees Anton Makarov teenistust kontrollima tulnud majori Roman Jermolajeviga, võttis tema kabuurist püstoli ja tulistas ohvitseri. Selle peale jooksis Jermolajevile appi ajateenijast autojuht, keda Makarov samuti tulistas.

Seejärel tulistas Makarov allika sõnul veel üht ajateenijat, kes hiljem suri.

Voroneži oblasti Baltimori lennuväljal baseerub Venemaa lääne sõjaväeringkonna 6. õhujõudude ja õhutõrje armee 105. lennuväe segadiviisi 47. lennuväe segapolk. Alates 2013. aastast toimub seal ulatuslik remont, mistõttu on kogu tehnika viidud Buturlinovka linna. Uuesti peaks lennuväli kasutusele võetama selle aasta lõpus.