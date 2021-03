Venemaal keelati piletita noorte väljaviskamine ühistranspordist

Varem oli piletikontrolöridel seaduslik õigus tõsta alla 16-aastane reisija tasumata sõidu eest ühistranspordist välja ka olukorras, kus viimasega ei ole kaasas ühtki täiskasvanut. Tänasest ei ole see enam võimalik, vahendab TASS.

“7. märtsil jõustub seadus, mis keelab alla 16-aastaste laste sunniviisilise eemaldamise ühistranspordist tasuta reisimise eest juhul, kui nad reisivad täiskasvanust saatjata,” ütles Riigiduuma esimees Viatšeslav Volodin.

Ta rõhutas, et nüüd peavad juhid ja kontrolörid mõistma, et pileti puudumise eest lapse väljaviskamine tähendab föderaalseaduse rikkumist ja selle eest võetakse vastutusele.

Volodin lisas, et seaduse jõustumise eesmärk on ennetada laste ühistranspordist väljaviskamise juhtumeid, millest üks leidis hiljuti aset Kirovi oblastis, “kus 12-aastane tüdruk hilisõhtul kahekümnekraadises pakases bussist maha tõsteti”. Venemaa lasteõiguste volinik Anna Kuznetsova avaldas lootust, et jõustuv seadusemuudatus aitab tagada, et “Kirovi juhtum jääb viimaseks omataoliseks”.