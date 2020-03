Venemaal kasvas koroonaviirusesse nakatunute arv 658-ni, Putin esineb telepöördumisega

„Venemaal on tänasel päeval 658 haiget riigi 55 regioonis. Tervenenud on 29 inimest. Jälgimise all eneseisoleerimise raames viibib 112 000 inimest,“ ütles Golikova täna koroonaviiruse leviku vastase võitluse koordinatsiooninõukogu presiidiumi istungil, vahendab Interfax.

163 uuest juhtumist, mis tuvastati 20 regioonis, fikseeriti 120 Moskvas, öeldakse operatiivstaabi teadaandes.