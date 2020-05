Venemaal kasvas koroona-nakatunute arv ööpäevaga pea 10 000 võrra

Venemaa valitsus teatas laupäeval 9623 uuest haigusjuhtumist - rohkem kui ühelgi päeval terve kriisi vältel -, millega diagnoositud nakatunute koguarv kasvas 124 054-ni. COVID-19 tagajärjel on Venemaal elu jätnud 1222 inimest, neist 57 viimase ööpäeva jooksul, vahendab Newsweek.

President Putin ütles sel nädalal, et riik võib alustada viiruse leviku aeglustamiseks rakendatavate sulgemismeetmete järkjärgulist leevendamist kahe nädala pärast, tunnistades siiski, et haiguspuhagu kõvera tippu ei ole veel näha.

"Oleme jõudmas uue, võib-olla kõige intensiivsema pandeemiavastase võitluse etapini," ütles Putin pöördumises venemaalastele teisipäeval pärast erimeetmete pikendamist 11. maini. Järkjärguline meetmete leevendamine peaks algama järgmisel päeval "sõltuvalt epidemioloogilisest olukorrast" riigis.

Venemaa peaminister Mihhail Mišustin teatas neljapäeval riigitelevisiooni ülekandena toimunud videokonverentskõnes Putiniga, et tema koroonaviiruse proov osutus positiivseks.

"Äsja sai teatavaks, et minu antud koroonaviiruse test tuli tagasi positiivsena. Ma pean jääma eneseisolatsiooni ja järgima arstide korraldusi. See on vajalik minu kolleegide kaitsmiseks," ütles Mišustin.

Kuigi ta ütles, et jääb karantiini ajal valitsusametnikega kontakti, nimetati peaministri kohusetäitjaks esimene asepeaminister Andrei Belousov, kes on ametis, kuni 54-aastane Mišustin taastub, teatas ajaleht Kommersant.

"See, mis teiega juhtub, võib juhtuda ükskõik kellega ja ma olen seda alati öelnud," ütles Putin Mišustinile ja lisas: "Olete väga aktiivne inimene. Tahaksin teid tänada seni tehtud töö eest."

Viiruse epitsenter on jätkuvalt Moskvas, kus haiguse diagnoosi on saanud 57 300 inimest, kellest 658 on jätnud oma elu.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin ütles, et tema arvates ei võta linnaelanikud uudset koroonaviiruse pandeemiat piisavalt tõsiselt ja et paljud inimesed rikuvad kehtivaid liikumispiiranguid hoolimata sellest, et pandeemia kõrgpunkt on alles ees.

"Kui näeme, et asjad muutuvad paremaks, me ilmselgelt leevendame piiranguid. Kuid seni, kuni see juhtub, peate olema julged ja kannatlikud. See on teie tervise seisukohast väga oluline," sõnas Sobjan.