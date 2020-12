Venemaal Kaasanis vahistati vähemalt 25 naise mõrvas kahtlustatu

Meest on otsitud mitu aastat. Kolm aastat tagasi pakuti abi eest tema tabamisel kolm miljonit rubla (umbes 33 000 eurot), vahendab RIA Novosti.

Infoagentuur Tatar-Inform teatas, et operatsioonis osalesid mitme jõuametkonna töötajad. Uurijatel oli kurjategija DNA proov, mis on pärit ühelt kuriteopaigalt, ja see klappis kinnipeetu omaga.

Uurijate sõnul võis mees esimese kuriteo toime panna 2011. aastal. Arvatakse, et ta ei tegutsenud ainult ühes regioonis, vaid ka naaberregioonides. Kokku võib mehe arvel olla üle 30 mõrva.

Venemaa siseministeeriumi Kaasani siseasjade valitsuse ülem Rustem Kadõrov ütles ühele kohalikule telekanalile, et kurjategija võis hakata naisi jälitama ja teha neile ettepaneku aidata neil kott poest koju viia. Teistel andmetel tungis mees ohvrite korteritesse sotsiaaltöötaja või muu ametnikuna esinedes.

Vahistatu on juba ütlusi andnud. Asja uurib Venemaa uurimiskomitee peauurimisvalitsus.