Venemaal jättis ööpäevaga elu rekordarv COVID-19 patsiente, nakatunuid lisandus 9200

24 tunni jooksul sai Venemaal COVID-19 diagnoosi 9200 inimest, millega nende koguarv kasvas 272 000-ni. Tuvastatud haiguse on läbi põdenud 63 166 inimest, neist 4900 sai terveks viimasel ööpäeval, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Uutest juhtumitest 3505 avastati pealinnas Moskvas, kus suri ööpäevaga 74 inimest.

Soome rahvusringhääling Yle teatas reedel, et Venemaa tervishoiusüsteem on kokkuvarisemise äärel. Mitmetest Venemaa haiglastest on saanud haiguskolded, kus viirus on levinud laialdaselt töötajate hulgas. Seetõttu on mitmeid haiglaid tulnud täielikult karantiiniks sulgeda. Võimud on tervishoiuprobleeme aga pisendanud ega ole näiteks avalikult teatanud surnud arstide ja õdede arvu.

Isegi Vene sõltumatu meedia ei suuda alati probleemidest avalikult rääkida. Kardetakse karistusi „valeuudiste” levitamise eest. Et arstid ametlikke andmeid ei usu, on nad hakanud ise surmade üle arvet pidama. Nimekirjas on praegu ligi 200 arsti ja õde, kelle surma seostatakse Covid-19-ga.

Värske küsitluse järgi kaebab kaitsevahendite puuduse üle 83% koroonapatsientidega töötavatest Vene arstidest. Vajalike kaitsevahendite puudusest on teatatud ka Moskva kiirabis.

Personalipuuduse leevendamiseks on värvatud koroonahaiglatesse ka arstitudengeid. Venemaa tervishoiuministeeriumi teatel töötab vabatahtlikult koroonapatsientidega umbes 41 000 tudengit. Meedias on aga teatatud, et sellisest praktikast keeldujaid on ähvardatud ülikoolist väljaviskamisega.

Venemaa tervishoiusüsteemi on tabanud ka rasked õnnetused. Kahe koroonahaiglates aset leidnud tulekahju põhjustajaks peetakse Venemaal toodetud hingamisaparaate Aventa-M. Kokku suri kahe põlengu tagajärjel Peterburis ja Moskvas kuus inimest. Ühtlasi on tulnud murettekitavaid teateid arstide salapärastel asjaoludel aknast alla kukkumisest.

Ajalehed: suremus võib olla 70% suurem

Ajalehed Financial Times ja New York Times on väitnud, et koroonaviiruse suremus Moskvas ja Peterburis võib olla ametlikust statistikast 70% suurem. Selle tõestuseks esitati kahe linna andmed, mille järgi ületas surmade arv kõigil põhjusetel 2020. aasta aprillis ligi 2000 võrra 2019. aasta arvu.