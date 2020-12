Venemaal hukkus traagilises liiklusõnnetuses Eestist pärit veokijuht

Õnnetus juhtus kolmapäeva õhtul kella 20.40 ajal Vologda - Novaja Ladoga maantee 458. kilomeetril. Teadaolevalt kaldus 54-aastane Peterburi ettevõtja oma veoki Mercedes-Benz Actros poolhaagisega vastassuunavööndisse ja põrkas kokku seal liikunud veoautoga MAN, kirjutab Fontanka.

Õnnetuspaigal tehtud fotodel on näha, kuidas üks veokitest on paiskunud külili ja selle koorem - puuviljad, sh õunad ja mandariinid - on valgunud teele.

Vene portaali teatel oli MAN Eesti numbrimärkidega. Veoki juht, 55-aastane Tallinnast pärit mees, suri sündmuskohal. Tema elutu keha tuli päästeametnikel veoauto rusudest välja lõigata.

Õnnetuse põhjustanud Mercedese juht jäi ellu, kuid sai vigastada ja toimetati kohalikku haiglasse.

"Õnnetuse osas viiakse läbi uurimine, lahendamaks kriminaalasja algatamise (vajalikkuse) küsimus," teatasid võimud.