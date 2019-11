Venemaal hakkas kehtima „suveräänse interneti” seadus

Seadus kohustab internetiteenuste pakkujaid paigaldama järelevalveorgani Roskomnadzori tasuta antavad tehnilised vahendid, mis võimaldavad ametkonnal võrku tsentraliseeritult juhtida. Muul ajal kasutatakse seadmeid keelatud ressursside blokeerimiseks, vahendab Novaja Gazeta.

Kogu internetiliiklus peab seaduse järgi liikuma läbi spetsiaalsesse registrisse kantud internetivahetuspunktide. Roskomnadzor võib ka blokeerida teenusepakkujatele ja infolevitamisorganisatsioonidele neile ligipääsu, kui need ei täida ametkonna või õiguskaitseorganite nõudmisi.

Ajalehe Kommersant andmetel kulub seadmete paigaldamiseks kogu Venemaal umbes aasta. Lisaks sellele märgib Kommersant, et veel ei ole vastu võetud kõik seaduse toimimiseks vajalikud madalama taseme õigusaktid.

Seaduse toimimiseks vajalike seadmete paigaldamise algusest teatas Roskomnadzor septembri lõpus. Oktoobris teatas Venemaa presidendi infotehnoloogianõunik Dmitri Peskov, et veel pole õnnestunud paigaldada piisavat hulka seadmeid ja katsetada süsteemi DPI (Deep Packet Inspection).

„Tehnoloogiliselt ei ole riik veel valmis. On väga tähtis, et me arendaksime kodumaiseid tehnoloogiaid, sealhulgas kaitstes oma informatsioonivõrke ja -süsteeme,” rõhutas Peskov Novaja Gazetale. „Seetõttu rakendatakse seadust järk-järgult – tehnoloogilise valmisoleku järgi.”

Seaduse rakendamiseks kulutatakse riikliku programmi „Digitaalmajandus” andmetel üle 30 miljardi rubla (umbes 420 miljonit eurot). Mitmed seaduse osad, sealhulgas oma domeenitsooni loomine, hakkavad kehtima alates 2021. aastast.