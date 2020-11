Venemaal esitati koolipoistele terrorismisüüdistus seoses nende plaaniga õhkida FSB hoone mängus Minecraft

Väljaande Baza teatel sai kogu lugu alguse suvel. Kaks 14-aastast koolipoissi - Nikita ja Denis - otsustasid minna vahistatud üliõpilase ja opositsiooniaktivisti Azat Mifstakhovi toetuseks linna peale lendlehti jagama. Ühe neist kleepisid nad ka Venemaa Julgeolekuteenistuse (FSB) hoonele.

Järgmisel päeval peeti koolipoisid koos kolme sõbraga kinni. Ametnikud rääkisid nendega ja võtsid neilt ära telefonid, lubades neil seejärel lahkuda. Kuid niipea, kui operatiivtöötajad said vestlustele ligipääsu, sai lendlehtede juhtum hoopis teistsuguse pöörde.

FSB ametnikud leidsid vestlustest ebameeldivaid kirjeldusi oma ameti kohta, märgib Baza. Uurijatel õnnestus ka kindlaks teha, et poisid ehitasid videomängus Minecraft FSB hoone ja plaanisid selle naljaviluks õhku lasta.

Operatiivtöötajad aga huumorit ei mõistnud ja järgmisel päeval kutsusid nad Nikita, Denisi ja nende sõbra Bogdani uuesti ülekuulamisele. Uurijatel oli sotsiaalmeediavestluste põhjal terve rida kahtlusi: jutud hobikeemiast, paugutamisest, anarhismist ja FSB-st seoses mänguga Minecraft.

Väljaande teatel poisse survestati, ähvardati ja mõjutati oma süüd tunnistama, sh lubadusega, et "kõik saab korda". Teadaolevalt olid kaks poissi riikliku kaitsja tungival soovitusel sellega päri ja määrati koduaresti, kolmas aga keeldus ja toimetati eeluurimisvanglasse.

Algselt süüdistati koolipoisse terroristliku tegevuse läbiviimiseks vajaliku õppe saamises, ent hiljem krutiti süüdistust tõsisemaks - „terroristliku kogukonna organiseerimine ja selles osalemine”.

Õpilaste vanemad on kindlad, et selle juhtumiga üritatakse luua pretsedenti tulevikuks, ja nad kahetsevad, et kaks poissi otsustasid uurijate survel end süüdi tunnistada ning seisavad nüüd tõenäoliselt silmitsi karmi karistusega (vanusest tulenevalt kuni 10 aastat vangistust, täiskasvanuil selle alusel ka kuni eluaegne vangistus).

Tänavu juunis teatas FSB kõnealuse juhtumi kohta, et kinni peeti kolm kooliõpilast, kes tahtsid tegelikku FSB hoonet õhku lasta ja lugesid lõhkeseadeldiste valmistamiseks keelatud kirjandust. Julgeolekuteenistuse teatel leiti nende käest ka lõhkeainet. Oma paugutamist - mida FSB kirjeldab kui terroristlikku väljaõpet - viisid nad läbi mahajäetud ja tühjades majades.