Venemaal ei näi epideemia vaibuvat: nakatunute arv kasvas ööpäevaga taas üle 10 000 võrra

Hoolimata nakatunute arvu jõudsast kasvust viimastel päevadel, on suremus varasemast madalam ja jääb märkimisväärselt alla ka mitmetele Aasia ja Euroopa riikidele, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Valitsuse väitel on sealne madalam suremus tingitud sellest, et Venemaal algas puhang teistest riikidest hiljem, mis andis võimudele ettevalmistamiseks rohkem aega.

COVID-19 surmajuhtumite arv kasvas Venemaal ööpäevaga 56 võrra 1280-ni.

Venemaal on viiruse leviku ohjeldamiseks rakendatud erakorralisi piiranguid alates märtsi lõpust. Pealinna Moskva inimesed võivad kodust lahkuda ainult selleks, et külastada lähimat toidupoodi või apteeki, käia oma koeraga jalutamas või viia prügi välja. Juhul, kui on soov teha midagi enamat, tuleb taotleda selleks võimudelt eraldi luba.

"Oleme jõudmas uude, võib-olla kõige intensiivsemasse pandeemiavastase võitluse etappi," ütles Putin telepöördumises venemaalastele teisipäeval pärast erimeetmete pikendamist 11. maini. Järkjärguline meetmete leevendamine peaks algama kahe nädala pärast "sõltuvalt epidemioloogilisest olukorrast" riigis, lisas ta.

Moskva linnapea Sergei Sobjanin kutsus elanikke laupäeval üles jätkama pikkade pühade ajal ranget isoleeritust. Sobjanin ütles, et testimise laiendamisel on tehtud edusamme, mis võimaldavad haiglatel abivajajaid kiiremini ravida.

Ta aga hoiatas, et kriitiliselt haigete patsientide arv kasvab, ehkki mitte nii järsult kui nägi ette halvim prognoos. Linnapea ütles, et tema hinnangul on nakatunud 2% Moskva 12,7 miljonist elanikust, mis on oluliselt suurem arv, kui näitab ametlik statistika.

"On ilmne, et oht kasvab," ütles Sobjanin.

Haigestunute seas on ka Venemaa peaminister Mihhail Mišustin ning Venemaa ehitusminister Vladimir Jakušev ja tema asetäitja Dmitri Volkov. Valitsusjuhi kohusetäitjaks määrati esimene asepeaminister Andrei Belousov.