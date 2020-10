Venemaal avaldati video Barnauli koroonahaigla keldrisse kogunenud laipadest

Video on pärit Barnauli linnahaigla nr 12 keldrist. Selles haiglas ravitakse Covid-19 patsiente. Videos on näha kogu pika koridori ulatuses mustades kottides lamavaid surnukehi. Hääl kaadri taga ütleb, et kõik need inimesed surid koroonaviiruse tõttu, vahendab RIA Novosti.

Krai peapatoanatoom Vladimir Klimatšov ütles, et selles haiglas surnud inimesi lahatakse teises haiglas nr 11. Lahkamine on aga Klimatšovi sõnul surma täpse põhjuse määramiseks kohustuslik protseduur. Suurenenud töömahu tõttu ning ka arstide ohutuse tagamiseks ja nakkust kandvate surnukehade eraldamiseks nakkust mittekandvatest tekivad aga viivitused.

„Praegu töötame me kahes vahetuses ilma puhkepäevadeta. Teine moment on see, et sugulased ei saa alati pärast lahkamist võtta surmatunnistust või surnud patsiendi keha, mõned paiknevad teistes regioonides, mõnedel on vaja aega, et kohale sõita,” rääkis Klimatšov.

Klimatšovi sõnul seati haiglas sisse spetsiaalne ruum, kus hoitakse vajalikku temperatuuri. Vajaduse korral viiakse surnukehad linnahaigla nr 3 reservsurnukuuri.

Altai krai valitsusest lisati, et uuritakse võimalust kaasata täiendavat personali Altai meditsiiniülikoolist. Lisaks sellele tehakse koostööd matusebüroodega matusedokumentide kiireks vormistamiseks.

Kuhjuvad laibad ei ole Barnauli linnahaigla nr 12 ainus probleem. Oktoobri alguses nakatus seal koroonaviirusega korraga mitu meditsiinitöötajat, sealhulgas peaarst ja tema asetäitja.

Alguses oli haiglas 360 voodikohta, aga patsientide arvu kasvu tõttu tuli ligi kahe kuu jooksul kohtade arvu kaks korda suurendada 120 võrra. Alates 12. oktoobrist on haiglas 600 voodikohta, millest 302 on varustatud hingamisaparaatidega.

Pandeemia algusest alates on haiglas surnud umbes sada patsienti, Altai krais kokku aga 291.

