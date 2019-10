Venemaal 8 teenistuskaaslast maha lasknud ajateenija suruti enne peadpidi tualetipotti

„Ta pandi tualetti küürima. Ta tegi, mis kästi, aga vanemleitnant ütles, et töö on halvasti tehtud, ja hakkas teda peadpidi tualetipotti kastma,” rääkis Mordova väljaandele Daily Storm, vahendab URA.ru.

Mordova täpsustas, et Šamsutdinov hakkas solvajale vastu, pärast mida käskis vanemleitnant teistel ajateenijatel teda „kasvatada”.

Mordova ütles, et on rääkinud sõjaväeosa ülema ja ülema poliitilise asetäitjaga. Need tunnistasid tema sõnul, et dedovštšina üle järelevalvet ei peetud.

Mordova teatas, et pärast tulistamist kaebas Šamsutdinovi isa dedovštšina üle väeosas kaitseministeeriumi komisjonile. Isa sõnul nõudis poeg vanematelt viimasel ajal pidevalt raha.

Tulistamine leidis aset 25. oktoobril Taga-Baikali krais Gornõi asulas asuvas sõjaväeosas. Ajateenija avas vahikorra vahetuse ajal tule teenistuskaaslaste pihta. Hukkus kaheksa ja haavata sai kaks inimest. Šamsutdinov on öelnud, et ei kahetse tehtut.