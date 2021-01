Venemaa väljendas USA-le protesti oma siseasjadesse sekkumise pärast ja süüdistas USA sotsiaalmeediat

Sullivanile väljendati otsustavat protesti seoses saatkonna avaldustega 23. jaanuari protestiaktsioonide kohta Venemaa linnades ja neid aktsioone toetanud postitustega. Räägiti ka USA sotsiaalmeedia tegevusest, vahendab Interfax.

Suursaadikuga vestles Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov.

„Ameerika saadikule anti teada, et Vene pool peab neid materjale, aga samuti USA välisministeeriumi avaldusi otseseks sekkumiseks meie maa siseasjadesse,” ütles Zahharova.

Ameerika internetihiiud ei teinud vajalikku tööd valeuudiste väljaselgitamiseks seoses kooskõlastamata aktsioonidega Venemaal, kuigi sündmuste kajastamisel USA sees on nad demonstreerinud, et oskavad sisu modereerida, teatas Zahharova, vahendab RIA Novosti.

„Me teeme tõsist tööd selle asjus, kuidas Ameerika internetiplatvormid osalevad Ameerika poole sekkumises meie siseasjadesse... On tohutu hulk näiteid selle kohta, kuidas sotsiaalvõrgustikud, mille peakorterid asuvad USA-s, demonstreerisid miskipärast kogu maailmale, kuidas oskavad modereerida Ameerika-sisest sisu, lülitades Ameerika presidendi väidetavate valeuudiste ja mingite ähvarduste pärast välja. Aga antud juhul, vaatamata sellele, et oli tohutu hulk valeuudiseid ja Moskva desavueeris need ametlikult ja rääkis, et see on valeinformatsioon, millegipärast sellist modereerimist ei toimunud,” kurtis Zahharova telekanalile Rossija 1.

„Tuleb välja, et nad rikuvad ise oma kogukonnareegleid, mida on ise kirjutanud, teades, millega see neid ähvardab,” lisas Zahharova.