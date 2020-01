Venemaa valitsus astus tagasi

Venemaa president Vladimir Putin andis valitsuse vanemkoosseisule korralduse täita oma kohustusi kuni uue valitsuse moodustamiseni.

Putin ütles, et on valitsuse tööga rahul: ametlikel ei õnnestunud ära teha kõike, aga see ei olnud ka võimalik.

Senise peaministri Dmitri Medvedevi sõnul võtab edasise otsuse uue valitsuse kohta vastu riigipea.

Interfax teatab ka, et Putin pakkus Medvedevile Venemaa Julgeolekunõukogu esimehe asetäitja ametikohta.

„Dmitri Anatoljevitš on alati nende küsimustega tegelenud meie kaitsevõime ja julgeoleku tugevdamise vaatepunktist. Ma pean võimalikuks ja küsisin temalt selle kohta, et ta tegeleks tulevikus just selle iseloomuga, selle kategooria küsimustega. Pean võimalikuks ja teen seda lähiajal – määran Julgeolekunõukogu esimehe asetäitja ameti,” ütles Putin.

Julgeolekunõukogu esimees on Putin ise.

Varem täna esines Putin iga-aastase pöördumisega föderaalkogu poole ja tegi ettepaneku võtta arutusele põhiseaduse paranduste pakett volituste osalise ümberjaotamise kohta võimuorganite vahel. Täpsemalt tegi Putin ettepaneku anda riigiduumale õigus kinnitada, mitte ainult kooskõlastada peaministri, asepeaministrite ja teiste valitsuse liikmete ametisse määramine.

"Tegu on sümboolse aktiga näitamaks, kuivõrd tõsiselt mõtles Putin oma selleaastast pöördumist, et tuleb võtta kurss radikaalsetele muutustele. See on sümboolne akt, ma ei näe siin sisulist tähtsust," kommenteeris Delfile politoloog ja Venemaa-ekspert Karmo Tüür.