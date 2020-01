Venemaa valitsus astus tagasi. Uueks peaministriks saab Mihhail Mišustin

Putini kohtumisel valitsuse liikmetega ütles Medvedev, et Putini pöördumises föderaalkogu poole mainiti tervet rida fundamentaalseid muudatusi Vene Föderatsiooni põhiseaduses.

„Selles kontekstis on selge, et meie kui valitsus peame andma presidendile omalt poolt võimaluse võtta selle jaoks vastu kõik vajalikud otsused. Neil asjaoludel arvan ma, et oleks õige, et vastavalt Vene Föderatsiooni põhiseaduse paragrahvile 117 astuks Vene Föderatsiooni valitsus ametis olevas koosseisus tagasi,” ütles Medvedev.

Putin ütles, et kohtumisel Medvedeviga silmast silma arutati küsimusi, mis formuleeriti pöördumises föderaalkogu poole.

„Küsimusi on väga palju ja kõige selle edukaks realiseerimiseks, mida me planeerisime varem ja selle, mis praegu ühiskonnale pakuti, on meil loomulikult vaja palju ära teha, sealhulgas ka oma töö organisatsiooniliselt üles ehitada,” ütles Putin.

"Tegu on sümboolse aktiga näitamaks, kuivõrd tõsiselt mõtles Putin oma selleaastast pöördumist, et tuleb võtta kurss radikaalsetele muutustele. See on sümboolne akt, ma ei näe siin sisulist tähtsust," kommenteeris Delfile politoloog ja Venemaa-ekspert Karmo Tüür.