Venemaa välisministeerium: välisdiplomaatide kohalolek kohtuistungil Navalnõi üle on sekkumine Venemaa siseasjadesse

„See ei ole enam lihtsalt sekkumine suveräänse riigi siseasjadesse. See kollektiivse Lääne näotu ja seadusevastase rolli enesepaljastus katsel Venemaad tagasi hoida,” kirjutas Facebookis Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova, vahendab Interfax.

Zahharova tuletas meelde, et välisriikide diplomaadid toetavad traditsiooniliselt oma kodanikke ja isegi kui läänlased peavad Navalnõid „omaks”, on ta Vene Föderatsiooni kodanik.

„Või on see kohtule psühholoogilise surve avaldamise katse? Ma ei välista, et neid paneb suurel määral muretsema NATO (näiteks Briti või Ameerika) õigusvastaseks tegevuseks Venemaa territooriumil sisse pumbatud miljonite saatus – tuleb ju pealinnadesse kirjutada aruanded, millele need läksid,” kirjutas Zahharova.

On teatatud, et kohtusaalis on kohal 18 saatkonna esindajad.