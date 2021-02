Venemaa välisministeerium pakkus Sputnik V-ga vaktsineerimist kõigile välisdiplomaatidele

Kommersandi teatel on SRÜ, Aasia, Aafrika ja Ladina-Ameerika riikide saatkonnad juba hakanud oma töötajaid vaktsineerimisele saatma. Enamiku Euroopa Liidu riikide saatkonnad soovitavad aga ära oodata Vene vaktsiini registreerimise Euroopa Ravimiameti (EMA) poolt. USA saadik ennast Sputnik V-ga vaktsineerida ei lase, aga teised saatkonna töötajad ei olevat vastu, teatab Kommersant.

Venemaa välisministeerium vaktsineerimisettepanekust rääkisid Kommersandile mitme saatkonna esindajad. Seda kinnitati ka ministeeriumis.

„Diplomaatilise korpuse koroonaviiruse infektsiooni vastu vaktsineerima kutsumise praktika on levinud paljudes riikides ja see on täiesti mõistetav – edukas võitlus epideemiaga nõuab kõigi riigis viibivate inimeste võimalikult laia hõlmamist. Venemaa välisministeerium ei ole erand,” teatati ministeeriumist. „Et jutt käib kiiresti levivast ja endast kõigile kodanike kategooriatele ohtu kujutavast haigusest, saadeti kutse võtta vaktsineerimiskampaaniast osa kõigile Vene Föderatsioonis akrediteeritud saatkondadele ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindustele.”

Veebruari keskpaiga seisuga oli Vene vaktsiin Sputnik V saanud kasutusloa enam kui 25 riigis üle maailma. Nende peamiselt SRÜ, Aasia, Aafrika ja Ladina-Ameerika riikide diplomaadid võtsid ettepaneku end vaktsineerida lasta vastu. Vaktsineerimine on diplomaatidele tasuta.

Lääneriikide saatkondades ei olnud reaktsioon Kommersandi teatel aga nii positiivne. USA saatkonnast teatati, et saadik John Sullivan ei lase end vaktsineerida, sest „ei taha võtta ära Sputnik V doosi, mis on mõeldud mõnele Venemaa kodanikule”. Ajaleht Washington Post teatas oma allikatele viidates, et mõned USA diplomaadid siiski tahaksid end vaktsineerida lasta, sest ei usu, et saavad niipea Lääne vaktsiini.

Mõned Lääne diplomaadid on Kommersandi teatel Sputnik V-ga vaktsineeritud juba enne Venemaa välisministeeriumi nooti. Näiteks on endale Sputnikut süstida lasknud Itaalia suursaadik Pasquale Terracciano.

Kommersant teatab, et mõned Euroopa Liidu riikide diplomaadid ütlesid, et neil ei keelata lasta endale Sputnikut süstida, aga ei soovitata seda teha enne EMA heakskiitu.