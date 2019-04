„Norras, mille punaarmee vabastas Saksa fašistlikest vallutajatest, põlesid eile paljud häbist,” teatas Gruško RIA Novosti vahendusel.

Stoltenberg ütles, et vabadusel on vaenlased ja neid tuleb vaos hoida. Ta lisas, et kui vaoshoidmine ei tööta, tuleb võidelda – Hitlerit ei oleks olnud võimalik peatada rahumeelsete meeleavaldustega, Stalinit ei oleks olnud võimalik vaos hoida sõnadega ja Islamiriiki ei saa võita dialoogiga.

Venemaa riiklik uudisteagentuur RIA Novosti kuulutab, et punaarmee vabastas fašistlikest vallutajatest Ida-Finnmarki Põhja-Norras. Sealsed elanikud meenutavad neid sündmusi tänutundega ja Norra kõrgeim juhtkond asetab regulaarselt lilli Nõukogude sõdurite mälestusmärkidele, teatab RIA Novosti.