Venemaa välisluurejuht: välisministeerium ei liialda, kui räägib opositsiooni koostööst Läänega

Ajakirjanikud palusid Narõškinil kommenteerida Venemaa välisministeeriumi avaldusi, mille kohaselt teeb Vene opositsioon otseselt Läänega koostööd. Samuti küsiti Narõškinilt, kas SVR-il on andmeid saktsioneerimata meeleavalduste korraldajate koostöö kohta välismaa eriteenistustega, vahendab Interfax.

„Venemaa välisministeerium oma kommentaarides ei eksi ega liialda. Võin vaid öeldule lisada, et neid, kes lähedavad kuritegelikele tehingutele Vene Föderatsiooni suhtes vaenulikku poliitikat ajavate maade eriteenistustega, ei saa nimetada opositsionäärideks. Siin tuleb kasutada teist terminit,” lausus Narõškin.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova, ütles hiljuti, et Aleksei Navalnõi Korruptsioonivastase Võitluse Fondi (FBK) esindajad on NATO mõjuagendid, kes saavad alliansilt instruktsioone olukorra destabiliseerimiseks Venemaal.

Zahharova tuletas meelde, et Poola esindus Euroopa Liidu juures viis läbi internetikonverentsi, millel osalesid mõnede Euroopa Liidu riikide, USA ja Suurbritannia esindajad ning Navalnõi staapide juht Leonid Volkov ja FBK tegevdirektor Vladimir Ašurkov.

„Väike nüanss: formaat „EL-i riigid pluss USA pluss Suurbritannia” ei ole enam EL, see on NATO. Nii et nad kohtusid eile NATO-lastega, said instruktsioone täisprogrammi järgi. Ma arvan, et neile selgitati täpselt, et ei ole vaja kevadet ja suve oodata, tuleb jätkata olukorra kõigutamist, kuivõrd poliitilist ja finantstoetust neile võimaldati,” lausus Zahharova. „See pole mingi opositsioon, need on mõjuagendid.”

Zahharova tuletas meelde, et 4. veebruaril ütles Volkov, et FBK peatab ajutiselt protestide organiseerimise ning need algavad taas kevadel ja suvel. Järgmisel päeval teatas Volkov aga juba, et uus aktsioon toimub 14. veebruaril.

Zahharova sõnul instrueeris NATO Volkovit ja Ašurkovi tooma aktsiooni varasemale ajale, sest kardetakse, et kevadeks „kogu see Lääne informatsioonimull lõhkeb, ei saa eksisteerida seda kimääri keemiarelva kasutamise ümber Venemaa poolt, kõik see lõhkeb, sest nad on ebamugavate küsimustega vastu seina surutud”.