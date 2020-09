Venemaa Tveri oblastis kukkus alla hävituslennuk Su-30

Teatati, et meeskond katapulteerus ja on juba evakueeritud baaslennuväljale. Lennuk kukkus metsasesse paika ja maapinnal purustusi ei ole, vahendab Interfax.

„Juhtunu põhjuste ja asjaolude kindlaks tegemiseks saadeti avarii toimumiskohta lääne sõjaväeringkonna komisjon,” teatas pressiteenistus.

Su-30SM on põlvkonna 4+ hävitaja, mis on Venemaa relvastuses alates 2013. aastast. Nüüdseks on see kõige arvukam hävitajate tüüp Venemaa relvastuses.