Venemaa: tuumareaktori plahvatus ei ole kellegi teise asi

Teade ilmus, kui veel kaks radiatsioonitõusu ja selle ohtude eest hoiatamiseks mõeldud Venemaa seirejaama on pärast müstilist 8. augusti plahvatust andmete edastamise lõpetanud, vahendab ajaleht The Wall Street Journal.

Neli seirejaama on nüüd maas, mis tekitab muret ekspertides, kes kahtlustavad, et Venemaa üritab toimunut varjata ja hoida varju all katsetatava relva üksikasju.

"Eksperdid pöörduvad jätkuvalt meie Venemaa kaastöötajate poole, et jätkata operatsioone võimalikult otstarbekalt," ütles ajalehele Põhjaliku Tuumakatsetuste Keelustamise Lepingu Organisatsiooni tegevdirektor Lassina Zerbo.

Kremli väitel ei varja nad aga midagi. "Siin pole ohtu, samuti pole täheldatud [radiatsiooni] suurenemist," ütles Putin esmaspäeval riigivisiidil Prantsusmaal. "Me ei näe seal mingeid tõsiseid muudatusi, kuid tarvitusele võetakse ennetavaid meetmeid selleks, et ei tekiks ka üllatusi."