Venemaa tuumaallveelaev Orjol sisenes Läänemerre

Ajakirja Forbes teatel sisenes tuumaallveelaev Läänemerre Suur-Belti väina kaudu, mis on ühenduslüli Taani saarte Sjællandi ja Fyni vahel. Ajakiri väidab, et Venemaa saadab piirkonda tavaliselt ainult diisel-elektrilisi allveelaevu, mistõttu tuumaallveelaeva Orjoli saabumine suurendab märkimisväärselt Vene mereväe löögivõimet.

Tõenäoliselt osaleb allvee raketiristleja Orjol Vene mereväe päeva paraadil Peterburis 26. juulil. Ajakiri spekuleerib siiski, et see võib osaleda õppustel koos teiste üksustega ning seda nähakse kui venelaste jõudemonstratsiooni Läänemerel.

Forbes juhib tähelepanu, et Orjol on võimas laev, sest selle relvastuses on P-800 Oniks ülehelikiirusega raketid, millega saab rünnata nii sõjalaevu kui maismaaobjekte. Ühtlasi võib selle relvastada ka tiibrakettidega 3M13K Kalibr, mis on pea võrdväärsed ameeriklaste Tomahawk-tüüpi rakettidega.

Orjol (K-266) on Oscar-II klassi tuumaallveelaev. 155 meetrit pikk alus on 27 aastat vana ning võeti 2017. aastal taas teenistusse pärast pikka remonti Severodvinskis.

Põhjalaevastikul on kolm Oscar-II klassi tuumaallveelaeva: Voronež, Smolensk ja Orjol. 2000. aasta 12. augustil uppus Barentsi merel neljas sama klassi alus Kursk, mille pardal hukkus 118 meest.