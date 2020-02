Venemaa tervishoiuministeerium teatas, et valmistub võimalikuks massiliseks koroonaviirusesse nakatumiseks

„Ma ei lükka ümber ega kinnita. Räägin seda, mis pressis on, et nakatumine tabab peamiselt mongoliidse rassi meessoo esindajaid. Millisel moel areneb see nakkus meie maal, ei suuda me prognoosida,” ütles Krajevoi täna Vene riigiduuma tervishoiukomitee istungil esinedes, vahendab Interfax.

Krajevoi märkis, et „see ei tee meid muretuks, me valmistume igal juhul võimalikuks ulatuslikuks nakatumiseks”.

Krajevoi sõnul on juba kindlaks määratud koht, kuhu evakueeritakse Hiinast venemaalased ja SRÜ riikide kodanikud. Sinna saadetakse ka meditsiinitöötajad. Krajevoi ei täpsustanud, kus see koht on. Hiljem teatas ta, et kaalutakse kolme kohta ja lõplik otsus tehakse täna.

Veel teatas Krajevoi, et toimuvad webinarid regioonide ja arstidega diagnostika, liikumismarsruutide, ravi ja rehabiliteerimise küsimustes.