Venemaa teatas superrelva Avangard kasutuselevõtust ja seeriatootmisest. USA ei näe põhjust kahelda

Kaitseminister Šoigu ütles reedel president Vladimir Putinile, et esimene raketirügement, mis on relvastatud moodsate strateegiliste rakettidega, Avangard hüperhelikiirusel lendavate liuguritega, alustas teenistust Moskva aja järgi 27. detsembril kell kümme hommikul", vahendas riiklik uudisteagentuur Interfax.

Hüperhelikiirusel liikuv rakett kannab tuumalõhkepea kandevõimega liugurit. Venemaa teatel on rakett võimeline liikuma helist 27 korda kiiremini, saavutades katsetuse käigus tippkiiruse 33 000 kilomeetrit tunnis mis hea manööverdamisvõime korral muudab igasuguse raketitõrje kasutuks.

USA ametnikud ütlesid reedel ajalehele The New York Times, et neil ei ole põhjust kahelda, et venelastel õnnestus töötav hüpersooniline relv valmis saada, ning kinnitasid, et Washington püüab Moskvale järele jõuda, lubades oma sarnaste omadustega relvaga välja tulla 2022. aastal.

Putin andis hüperhelikiirusel liikuvatest Avangard rakettide tootmisest esmakordselt teada 2018. aasta märtsis.

Täna teatati, et Venemaal alustati ka Avangardide viimase mudeli seeriatootmist.