„Siin Eestis ei olnud võimalik nägemata jätta, et äriringkonnad ja lai avalikkus võtsid selle sündmuse vastu innukalt,” ütles Petrov.

Suursaadik väljendas lootust, et Eesti presidenti peaaegu Balti riikide ühtsuse murdmises süüdistanud skeptikute hääled või nende omad, kes teatasid, et kahepoolsetes suhetes ei toimunud läbimurret, ei suuda sellesse meeleollu dissonantsi tekitada.

Petrovi sõnul andis juba fakt ise, et Eesti presidendi visiit Moskvasse toimus pärast enam kui kümneaastast kontaktide puudumist kõrgemal tasemel, sellele kohtumisele erilise tähenduse.

Siiski märkis Petrov, et teha on veel palju, et selle kohtumise positiivne impulss realiseeruks praktiliseks pinnaks konkreetsete kokkulepete vormis.