Venemaa suurima telekanali juht: võltspildi avaldamine MH17 allatulistamise kohta oli viga

Lend MH17 tulistati alla Ida-Ukraina Venemaa toetatud separatistide kontrollitud territooriumi kohal 2014. aasta juulis. Hukkus 298 Amsterdamist Kuala Lumpurisse lennanud inimest. Sama aasta novembris andis Pervõi Kanal eetrisse „sensatsioonilise” foto, mis on ümber lükatud kui võltsing ja mis väidetavalt näitas, et reisilennuki tulistas alla Ukraina sõjalennuk.

„Jah, me oleme inimesed, me teeme vigu, aga mitte meelega,” ütles Pervõi Kanali peadirektor Ernst The New Yorkeri ajakirjanikule Joshua Yaffale, kellelt ilmub peagi raamat „Between Two Fires” („Kahe tule vahel”).

Vastates kriitikalainele, mis järgnes foto avaldamisele, teatas Pervõi Kanal 2014. aasta novembris, et sai selle Venemaa Inseneride Liidult, mis sai selle omakorda Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) lõpetanud George Biltilt. Bilt ütles, et sai foto internetist ja saatis selle Venemaa Inseneride Liidule, et kontrollida selle ehtsust.

„Need inimesed on kas meeleheitlikud või täiesti ebaprofessionaalsed,” ütles Bilt tookord BuzzFeedile foto kasutamise kohta Pervõi Kanali poolt.