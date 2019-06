Venemaa süüdistas USA-d Iraaniga sõja otsimises

Venemaa süüdistas täna USA-d selles, et Washington külab Iraani ümber tahtlikult pingeid üles ja lükkab olukorda sõja suunas, kirjutab uudisteagentuur Reuters Kremli-meelsele RIA uudisteagentuurile viidates.

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov kutsus USA-d üles mõtlema Iraani konflikti võimalikele tagajärgedele ja teatas, et New York Times'is ilmunud uudised näitasid, et olukord on äärmiselt ohtlik. New York Times kirjutas täna, et USA riigipea Donald Trump oli juba andnud loa Iraani rünnata, kuid ta võttis selle viimasel minutil tagasi.

USA tahtis Iraanile vastulööki anda USA luuredrooni allatulistamise eest. Trump ütles eile, et on võimalik, et droon tulistati alla juhuslikult, mitte tahtlikult. Iraan ise on öelnud, et kavatseb oma territooriumi igakülgselt kaitsta.