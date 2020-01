Venemaa süüdistas Jaapani ajakirjanikku spionaažis ja käskis tal riigist lahkuda

Jaapanlast hoiatati spionaaži lubamatuse eest ja talle anti kolm ööpäeva Venemaalt lahkumiseks. Jaapani saatkonnale anti üle protestinoot, vahendab RBK.

RBK tegi kindlaks, et jaapanlasel olid kaasas infoagentuuri Kyodo dokumendid. Kyodo teatas hiljem, et tegemist on nende ajakirjanikuga, kes tegeles tavapärase reporteritööga.

Venemaa välisministeerium teatas intsidendist ajakirjanikuga pärast seda, kui Jaapani meedias avaldati informatsiooni Softbanki endise töötaja vahistamise kohta Tokyos. Uurijate väitel andis viimane eelmise aasta veebruaris Venemaa kaubandusesinduse töötajatele üle konfidentsiaalse informatsiooni, mille oli saanud ettevõtte serveritest. Ajalehe Mainichi kinnitusel kinnitas süüdistatav oma süüd.

Venemaa saatkond Jaapanis nimetas süüdistusi „spionomaaniaks”.