Venemaa sõjalisel objektil toimunud plahvatuses hukkus ametlikel andmetel viis inimest

Vene riikliku tuumaagentuuri Rosatom teatel juhtus õnnetus vedela kütusega rakettmootori katsetusel, vahendab uudistekanal BBC.

Veel kolm vigastada saanud töötajat toimetati tõsiste põletushaavadega haiglasse, seisis ametlikus avalduses.

Kohaliku uudisteportaali 29.ru teatel muutusid pärast üleeilset põlengut Njonoksa militaarobjektil Arhangelski ja Severodvinski linnades populaarseks kaubaks jooditabletid ja -lahused. Mitu apteeki osteti joodist tühjaks.

Ajakirjanikud küsitlesid kahes linnas 15 apteegi töötajaid ja said teada, et neist kuues oli jood juba neljapäeva õhtuks otsa saanud. Ülejäänud apteekrid kinnitasid, et kuigi joodi seni jätkub, on ostjate huvi selle ostmise vastu hüppeliselt tõusnud. Portaali sõnul seletavad apteegid seda just Severodvinski lähedal asuvas Njonoksas toimunud põlenguga.

Ehkki Vene kaitseministeeriumi kinnitusel ei põhjustanud eksperimentaalse raketimootori põleng radiatsioonireostust, teatas Severodvinski linnavalitsus eile radiatsioonitaseme lühiajalisest tõusust kahele mikrosiivertile tunnis. Seejuures levisid sotsiaalmeedias kinnitamata kuuldused märksa suuremast tasemest.

Njonoksas asub polügoon, kus testitakse tuumaallveelaevadel kasutatavaid rakette. Kaitseministeeriumi teatel hukkus põlengus kaks inimest. Severodvinskis elab umbes 180 000 inimest.

Keskkonnaühendus Greenpeace teatas, et on pöördunud Vene tarbijakaitseameti ja Norra radiatsiooniameti poole, et need tulekahju tagajärgi uuriksid. „Usun, et varsti nad ütlevad, milliseid radionukleiide õhust leiti,” ütles organisatsiooni esindaja Rašid Alimov portaalile 29.ru. „Paistab, et Severodvinskis oli tõesti lühiajaline tõus. See võib viidata aktiivsetele alfa- ja beetaosakestele, mis on ohtlikud.”