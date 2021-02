Venemaa saladus: koroonaepideemia on nõudnud juba pea poole miljoni venelase elu

Venemaa president Vladimir Putini jaoks on koroonasuremus tundlik teema. Tema valitsus on uhkustanud lääneriikidest oluliselt madalama suremusega Venemaal, väites, et see on tänu sealsele "arenenud raviprotokollile".

Ajaleht Novaja Gazeta kirjutas juba 2020. aasta mais, et ülemäärase suremuse määr Moskvas oli kolm korda suurem kui ametlik koroonasuremus. Toona nimetas Venemaa välisministeerium neid väiteid "Venemaa-vastaseks spekulatsiooniks".

Ajaleht Meduza teatab nüüd aga veelgi suurematest erinevustest ametliku statistika ja tegelikkuse vahel.

Venemaa ametlikud andmed koroonapandeemia ajal hukkunute arvu kohta pärinevad föderaalselt tarbijakaitse- ja heaoluteenistuselt Rospotrebnadzor. Viimase statistika kohaselt on riigis elu jätnud 79 000 nakatunut.

Venemaa statistikaamet Rosstat avaldas aga esmaspäeval andmed üleüldise suremuse kohta Venemaal 2020. aastal. Andmetest selgus, et ülemäärane suremus - surmajuhtumite arv võrreldes viimase viie aasta keskmisega - oli 358 000 inimest.

Asepeaminister Tatjana Golikova teatas selle peale, et 31 protsenti ülemäärasest suremusest ehk 111 000 surma olid 2020. aastal seotud COVID-19-ga. WHO-le võimude poolt edastatav ametlik hukkunute arv püsib aga endiselt alla 80 000.

Ajalehe Meduza teatel on Moskva tervishoiuteenistus varem leidnud, et 98–100 protsenti üleliigsest suremusest tuleneb koroonapandeemiast.

Kui eeldada, et pea kogu ülemäärane suremus tuleneb pandeemiast, on COVID-19 surmajuhtumite arv 2020. aastal 6,3 korda suurem kui eelmisel aastal ametlikult surnud 57 000 inimest, ütles Meduzale Tübingeni ülikooli teadlane Dmitri Kobak.

Ta märkis, et kui liigne suremus oli jaanuaris ja veebruaris samal tasemel, on tänaseks COVID-19ga surnud üle 480 000 venelase, mitte 79 000, nagu väidab ametlik statistika. Venemaa on absoluutarvudes sellega maailmas teisel kohal USA järel. Kui vaadata aga suremust elaniku kohta, juhib Venemaa kõiki teisi pika puuga.

Juba eelmisel kuul paljastas pealinna Moskva meer Sergei Sobjanin, et pool linna 12,5 miljonist elanikust on juba koroonaviirusega nakatunud - seegi väide oli vastuolus ametliku statistikaga, mille kohaselt jääb juhtumite arv terves riigis alla nelja miljoni.