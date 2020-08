Venemaa sai valmis esimese partii vastuolulist koroonaviiruse vastast vaktsiini

Selle nädala alguses ütles Venemaa president Vladimir Putin, et COVID-19 vaktsiin nimega Sputnik V, mille on välja töötanud Venemaa Gamaleja uurimisinstituut, sai riigis kasutamiseks rohelise tule.

Vaktsiini toodetakse peamiselt siseturule, kuid Moskvas räägitakse ka juba ekspordist, teatas tervishoiuministeerium. Massivaktsineerimise kampaaniad võiksid Venemaal alata detsembris või jaanuaris, usuvad sealsed ametnikud.

Eksperdid ja lääneriigid võtsid Putini teadaande vastu skeptiliselt. Saksamaa tervishoiuministri Jens Spahni sõnul võib vaktsiin olla tervisele ohtlik, sest sellega ei ole läbi viidud ulatuslikke kliinilisi uuringuid. Ka tema Prantsuse kolleeg Olivier Véran reageeris samasuguse ettevaatlikusega, nii ka USA president Donald Trump.

"Me ei tea sellest palju. Loodame, et see töötab, me ka loodame, et see töötab. Nad on loobunud teatud katsetustest, mida meie peame selle protsessi puhul olulisteks," ütles Trump reedel.