Venemaa saatis riigist välja kaks Rootsi diplomaati

„Välisministeerium peab seda teadet kahetsusväärseks,” ütles Rootsi välisministeeriumi pressiesindaja Sofia Nahringbauer SVT Nyheterile.

Rootsi on varem teada andnud, et ühe Vene diplomaadi viisat ei pikendata ning on tagasi lükanud Venemaa taotlused diplomaatiliste viisade andmiseks uutele diplomaatidele. Nüüd vastas Venemaa, andes korralduse kahele Rootsi diplomaadile riigist lahkumiseks.

Veebruari lõpus pidas Rootsi Julgeolekupolitsei (Säpo) kinni ühe isiku kahtlustatuna Vene agendiks olemises. Kahtlustatav viibis koos Vene luureohvitseriga ühes restoranis Stockholmi kesklinnas.

„Me pidasime ta kinni, kui tal oli kohtumine Vene luureohvitseriga, kes on siin Rootsis diplomaatilise kattevarju all,” ütles Säpo vastuluureülem Daniel Stenling tollal SVT Nyheterile.

Säpo teatel oli seadusevastane tegevus toimunud vähemalt alates 2017. aastast. Kaks nädalat pärast kinnipidamist teatas Säpo, et isik on juhtival positsioonil Venemaa Välisluureteenistuses (SVR), aga töötas diplomaadina Venemaa saatkonnas Rootsis. Rootsi välisministeerium saatis ta riigist välja.