Venemaa saadab vastusammuna riigist välja kaks Bulgaaria diplomaati

„12. oktoobril kutsuti Bulgaaria suursaadik A. Krastin Venemaa välisministeeriumi, kus talle anti üle ministeeriumi noot kahe Bulgaaria Moskva saatkonna töötaja kuulutamise kohta „persona non grata’deks”,” öeldakse Venemaa välisministeeriumi teates, vahendab Interfax.

Venemaa välisministeerium rõhutas, et see samm on „vastus- ja peegelmeede” Bulgaaria võimude mitte millegagi motiveeritud otsusele saata septembris riigist välja Venemaa Sofia kaubandusesinduse juhi kaks asetäitjat.

Bulgaaria välisministeerium teatas 23. septembril, et Vene saatkonna kahele töötajale esitati süüdistus spionaažis, nad kuulutati persona non grata’deks ja neil kästi 72 tunni jooksul riigist lahkuda.

Bulgaaria prokuratuuri sõnul osalesid kaks Vene diplomaati spionaažis: kogusid informatsiooni Bulgaaria armee kohta.