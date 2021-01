Venemaa saadab välja kaks Hollandi diplomaati

Venemaa välisministeeriumi kutsuti välja Hollandi ajutine asjur Joost Reintjes ja talle avaldati otsustavat protesti kahe Vene diplomaadi alusetu kuulutamise pärast persona non grata’deks, vahendab RIA Novosti.

„See ebasõbralik ja provokatiivne samm ning Venemaa-vastase hüsteeria uus ring, mida Haag korraldab valitsust toetavate massiteabevahendite abil, demonstreerisid terve mõistuse ja reaalsete probleemide mõistmise puudumist Vene-Hollandi suhete raames Hollandi võimuringkondades ning nende aluste edasise tahtliku õõnestamise tendentsi säilimist,” teatas Venemaa välisministeerium.

Nii otsustas Moskva vastastikkuse põhimõtet järgides saata välja kaks Hollandi saatkonna töötajat, kes peavad Venemaalt lahkuma kahe nädala jooksul.

Hollandi Üldine Luure ja Julgeolekuteenistus (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst – AIVD) paljastas kaks Vene diplomaati kui spioonid, kes tegutsesid kõrgtehnoloogiasektoris. Nad kuulutati detsembris persona non grata’deks ja saadeti riigist välja, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

NOS-i korrespondendi Moskvas David Jan Godfroid’ sõnul on Hollandi-Vene suhted juba niigi väga halvad ja see kõik on seotud eelkõige Malaysia Airlinesi lennu MH17 allatulistamisega Ukrainas, mille tagajärjel hukkus 193 hollandlast. Holland süüdistab juhtunus Venemaad, viimane aga eitab oma süüd.