Venemaa saadab õhudessantväelased Valgevenesse esmaspäeval algavatele ühisõppustele

Ühised sõjaväeõppused “Slaavi Vendlus 2020” toimuvad 14.-25. septembrini Bresti harjutusalal, teatas kaitseministeerium, lisades, et Vene sõjaväelased naasevad kodumaale, kui need on läbi.

Ühisõppuste läbiviimise otsus tehti väidetavalt 2019. aasta oktoobris. "Õppuse käigus töötavad kahe riigi dessantväelased välja üksuste koordineerimise küsimused taktikaliste ülesannete täitmisel," märkis Vene kaitseministeerium. "Õppuseid korraldatakse iga-aastaselt alates 2015. aastast."

Vene sõjaväelased saabuvad Valgevenesse raudteed pidi, märkis uudisteagentuur Ria Novosti.

Algselt pidi ühisõppustest osa võtma ka Serbia, ent sel nädalal teatas Serbia kaitseminister Aleksandr Vulin, et riik loobus neil osalemast, andes järele Euroopa Liidu survele.

Vulini sõnul seisis sõjaliselt neutraalne Euroopa Liidu kandidaatriik Serbia silmitsi suure ja teenimatu survega Euroopa Liidust, mistõttu otsustas loobuda sõjalistest õppustest kõigi partneritega järgmise kuue kuu jooksul.