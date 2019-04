Venemaa rendib Süürialt poolesajaks aastaks Tartusi sadama

Venemaa asepeaminister Juri Borissov ütles laupäeval pärast kohtumist Süüria president Bashar al-Assadiga, et riikidel õnnestus saavutada omavaheline kokkulepe, mille kohaselt Süüria rendib Tartusi sadama järgmisel nädalal Venemaale 49 aastaks, vahendab uudisteagentuur Interfax.

Tuleb märkida, et see ei tähenda, et poolesaja aasta pärast tuleb venelastel sadamast lahkuda, sest lepinguteksti kohaselt on võimalik seda 25 aasta kaupa pikendada lõpmatuseni.

Otsus sadam venelastele välja rentida langeti valitsuste vahel tegelikult juba 2018. aasta detsembris ning selle kohaselt peaks sadamasse mahtuma 11 sõjalaeva, sh tuumaalus, lisas Borissov.

2017. aastal alustati riikidevahelise kokkuleppega ka Tartusi sõjalaevade baasi laiendamist, võimaldamaks Vene Föderatsiooni sõjalaevadel seal senisest paremini liikuda.