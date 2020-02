Venemaa püüab sekkuda USA demokraatide eelvalimistesse, toetades Sandersit

“2016. aastal kasutas Venemaa meie riigis lõhestatuse külvamiseks interneti-propagandat ja minu arusaam on, et nad teevad seda uuesti 2020. aastal. Mõned meie kampaaniale omistatud inetud asjad internetis ei pruugi olla pärit tõelistelt toetajatelt.”

Oponendid on kritiseerinud Sandersit, et tema häälekad toetajad sotsiaalvõrgustikes on süstinud toksilist retoorikat demokraatide valimiskampaaniasse. Kolmapäeval Las Vegases toimunud teledebatil süüdistas Sanders kaudselt Venemaad, öeldes, et on võimalik, et kurjade kavatsustega jõud üritavad sotsiaalmeediat manipuleerida, süütamaks demokraatide vahel lahkarvamusi.”

“Me kõik mäletame aastat 2016 ja seda, mida me mäletame, on venelaste ja teiste püüdlused meie valimistesse sekkuda ja meid lõhestada,” ütles senaator Sanders. “Ma ei ütle, et see juhtub, kuid see ei šokeeriks mind.”