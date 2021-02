Venemaa protestid kolivad täna koduhoovidesse. Võimude väitel ähvardab ka see tegevus päädida karistusega

44-aastase Navalnõi liitlased kuulutasid tänavaprotestides välja seisaku kuni kevadeni pärast seda, kui eelnevatel nädalatel peeti opositsiooniliidri vahistamise ja vangistamise vastastel aktsioonidel kinni enam kui 10 000 inimest, vahendab Reuters.

Aktivistid kutsuvad siiski üles Navalnõiga solidaarsust avaldama ja kogunema sõbrapäeva õhtul 15 minutiks oma koduhoovidesse, et lehvitada seal mobiiltelefonide taskulampide ja küünaldega.

"Vladimir Putin on hirm. Navalnõi on armastus. Just sellepärast me ka võidame," kirjutas Navalnõi üks lähemaid liitlasi Leonid Volkov oma Twitteri kontol, kutsudes inimesi üles kogunema.

Opositsiooniliider peeti kinni eelmisel kuul pärast naasmist Saksamaalt, kuhu ta toimetati ravile seoses mürgitamisega kodumaal mullu suvel. Tema tingimisi karistus asendati tänavu 2. veebruaril kahe aasta ja kaheksa kuu pikkuse reaalse vangistusega.

Navalnõi süüdistab mürgistamises Putinit ja lääneriikides kaalutakse uute sanktsioonide kehtestamist Venemaa vastu. Võimud on eitanud seotust ja seadnud kahtluse alla, kas Navalnõi üleüldse mürgitati.

Volkov, kes resideerub hetkel Leedus, on üks mitmest Navalnõi liitlasest, kes oli sunnitud pagema välismaale, vältimaks koduaresti Venemaal. Ta kutsus inimesi üles täitma sotsiaalmeediat piltidega pühapäevastest kogunemistest - opositsiooni uus taktika, mis sarnaneb saatusekaaslaste omale naaberriigis Valgevenes -, kasutades märgusõna #armastusontugevamkuihirm.

Teised aktivistid on kutsunud üles naisi täna pärastlõunal Moskva tänavatele kogunema, moodustamaks inimketti julgeolekujõudude vägivalla ohvriks langenud sookaaslaste ja Navalnõi abikaasa Julia toetuseks. Viimane pages kohaliku meedia teatel sel nädalal koos lastega Saksamaale.

Vene võimud hoiatasid juba neljapäeval, et sel nädalavahetusel loata kogunemistest osa võtvaid inimesi ähvardab kriminaalkaristus.