Venemaa presidendi inimõiguste nõukogu juht pöördus Sputniku asjas Eesti õiguskantsleri poole

„Palume teid, lugupeetud proua kantsler, võtta olukord isikliku kontrolli alla ja juhtida Eesti Vabariigi kompetentsete organite tähelepanu ükskõik millise massiteabevahendite esindajate survestamise lubamatusele, aga ka vajadusele järgida kõrvalekaldumatult Euroopa norme, mis puudutavad pressivabaduse ja ajakirjanike õiguste tagamist,” öeldakse Fadejevi pöördumises.

Fadejevi sõnul ei ole Rossija Segodnja rahvusvaheliste sanktsioonide all ja Sputnik Estonia ajakirjanikud ei ole rikkunud Eesti seadusi.

Fadejev tuletas meelde, et Eesti Vabariik on Euroopa Nõukogu liikmena võtnud omale kohustuse täita massiteabevahendite ja inimõiguste deklaratsiooni sätteid, milles on määratud, et võimud on kohustatud andma informatsiooni küsimustes, mis pakuvad ühiskonnale huvi, ning massiteabevahendid on kohustatud andma informatsiooni riigiasjade kohta. „Seoses sellega kutsub pretsedenditu surve agentuuri Sputnik Estonia ajakirjanikele esile erakordset ärevust,” öeldakse pöördumises.