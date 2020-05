Venemaa peatas haiglates süttinud hingamisaparaatide kasutamise

Eile hommikul puhkes koroonaviiruse patsiente ravivas Peterburi Püha Jüri haiglas hingamisaparaadi süttimise tagajärjel tulekahju, milles hukkus viis inimest, vahendab Interfax.

Täna teatati, et Peterburi haigla viiest ohvrist suri neli põlemisproduktide mürgituse ja üks süttinud hingamisaparaadi väljalülitamise tõttu. Üks intensiivraviosakonna arst sai sissehingatud suitsust mürgituse, aga tema elu ohus ei ole.

9. mail toimus samasugune süttimine Moskva linna Spassokukotski-nimelises kliinilises haiglas, mille tagajärjel suri üks naine.

Kontsern Radioelektronnõje Tehnologii kinnitas, et aparaadid on läbinud kontrolli koormuse all. Need on turul alates 2012. aastast ja mingeid ohu märke pole seni olnud.

Venemaa saatis seda tüüpi hingamisaparaate abi korras ka USA-sse, kus neid aga kasutatud ei ole. Seni hoiti neid reservis olukorra halvenemise puhuks New Yorgis ja New Jerseys.