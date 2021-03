Venemaa pakkus Soomele vaktsiini Sputnik V tootmise tehnoloogiat

Varem teatas sellest ka Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS.

Teema kerkis üles siis, kui Halonen oli maailma terviseorganisatsiooni (WHO) palvel kontaktis Venemaa parlamendi ülemkoja esimehe Valentina Matvienkoga. Halonen on WHO Euroopa nn koroonagrupis Soome esindaja.

Pakkumise tegi Matvienko WHO koroonagrupi koosolekul, mis käsitles Sputnik V vaktsiini võimalikku heakskiitmisprotsessi. Arutelul tegigi Venemaa ootamatult pakkumise Soomele tootmistehnoloogia tarnimiseks.

"Tänasin teabe eest ja ütlesin, et loomulikult pole mul volitusi selle kohta rohkem midagi öelda. Peale selle viisin valitsuses asja edasi minister Kiurule," ütles Halonen.

Sotsiaaldemokraat Krista Kiuru on rahvastiku- ja sotsiaalteenuste minister.

Halonen lisas, et peab pakkumise vastuvõtmise küsimust peamiselt tervisepoliitikaks. "Ma ei võta selles osas rohkem seisukohta, mis siin veel võib olla. Seda peab kaaluma minister Kiuru ja valitsus," sõnas ta.

Samuti ei kommenteerinud Halonen seda, kuidas peaks Soome valitsus pakkumisele reageerima. "Tervitame tõsiasja, et Venemaa vaktsiinid läbivad üldise heakskiitmisprotsessi," märkis ta vaid.

Enne arutelu Valentina Matvienkoga sai Tarja Halonen Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumilt taustteavet vaktsiiniküsimuse kohta.

Soome terviseameti peaarst Hanna Nohenyk ütles MTV Newsile, et Soomel oleks vaktsiinide tootmiseks vajalik oskusteave, kuid mitte sobiv tootmiskoht. Ida-Soome ülikoolil oleks selle tehnoloogia osas oskusteave, kuid tuleks rajada suuremahulised tootmisrajatised, kommenteeris ta.

Venemaal loodud Sputnik V vaktsiin kasutab modifitseeritud adenoviirust, mis võimaldab kehal toota koroonale antikehi. Vaktsiini manustatakse kahe süstina.

Euroopa ravimiamet alustas eile Sputnik V müügiloa taotluse hindamist. Juba enne seda on vaktsiin kasutusele võetud ühes ELi riigis, Ungaris. Lisaks on selle tellinud ka Tšehhi ja Slovakkia.

Venemaa riikliku arengufondi andmeil on Sputnik V registreerinud enam kui 40 riiki. Teadusajakirja Lancet kinnitusel on Vene vaktsiini efektiivsus COVID-19 vastu 91,6%.