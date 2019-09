Venemaa ohtlikke viirusi säilitavas keskuses toimus plahvatus

Venemaa tarbijakaitseametkond Rospotrebnadzor teatas, et kuuekorruselise laboratooriumikorpuse viiendal korrusel plahvatas remonditööde käigus gaasiballoon, millele järgnes tulekahju 30 ruutmeetril. See kustutati. Üks tööline sai kannatada ning viidi teise ja kolmanda astme põletustega haiglasse, vahendab Raadio Vabadus.

Rospotrebnadzor rõhutas, et ruumides, kus plahvatus toimus, ei olnud bioloogiliselt ohtlikke aineid. Hoones purunesid kõik aknaklaasid.

Vektor asub Koltsovo linnas ja sealne linnapea Nikolai Krasnikov ütles, et remondi ajal laboratooriumikorpus kasutusel ei olnud. Ta täpsustas, et plahvatus toimus värvimistöödeks ettevalmistumise ajal, ja kinnitas, et bioloogilist ohtu ei ole.

Riiklik teaduskeskus Vektor asutati 1974. aastal. See on üks Venemaa suuremaid teaduslikke tootmiskomplekse, mis viib läbi fundamentaaluuringuid loodusteaduste valdkonnas. 1970. ja 1980. aastatel töötati keskuses välja bioloogilisi ja bakterioloogilisi relvi ning kaitsevahendeid nende vastu.

Vektorisse on kogutud ka unikaalne kollektsioon mikroorganismide kultuuridest. See on üks kahest kohast maailmas, kus säilitatakse rõugete viirust. Keskuses säilitatakse ja ebolaviirust. Vektor kuulub praegu Rospotrebnadzori struktuuri.