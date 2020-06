Venemaa Mirnõi polaarjaam Antarktikas lahvatas põlema: mitu olulist laborit langes tuleroaks

“Mirnõi Antarktika jaamas tekkis ootamatu tulekahju. Ohvreid ja vigastuid ei ole, ent kaotuste hulgas on meteoroloogiakabinet, aeroloogiakabinet, Lebedevi-nimelise füüsikainstituudi labor, arvutiserver, hüdrometeoroloogialabor ja raadioruum,“ teatas Arktika ja Antarktika Uurimisinstituut (AANII) pressiteate vahendusel.

Tulekahju puhkes kohaliku aja järgi 21. juuni hilisõhtul. Tugeva tuule tõttu (20–25 meetrit sekundis) levis tuli kiiresti edasi ning sellele oli pea võimatu piiri panna. Inimesed pagesid hädaväljapääsu kaudu.

"11 inimesele, kes hoonetes elasid, anti riided ja nad paigutati ümber jaama teistesse hoonetesse. Kokku on Mirnõi jaamas 23 töötajat. Nende elule ja tervisele pole mingit ohtu. Hetkel on käimas tulekahju tagajärgede likvideerimine. Ühtlasi on loodud tulekahju põhjuste uurimise komisjon. Tarvitusele võetakse meetmed meteoroloogiliste vaatluste jätkamiseks," seisis teates.

Mirnõi polaarjaam on Venemaa (endise Nõukogude Liidu) esimene Antarktika uurimisjaam. Jaam avati 13. veebruaril 1956 esimese Nõukogude Antarktika ekspeditsiooni poolt.